Medea per strada:nelle vie della prostituzione vicentina

Medea per strada è una esperienza che va oltre il semplice assistere ad uno spettacolo teatrale. Invitati a salire su un furgoncino che rievoca un teatrino, o un postribolo viaggiante, gli spettatori percorreranno tutte le strade della prostituzione. Nel tragitto incontreranno Medea che racconterà la storia di una giovane migrante, scappata dal proprio paese, arrivata in Italia e finita a prostituirsi per amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha due figli. All’interno del veicolo scorre un racconto interiore, intimo e mitico a un tempo. All’esterno scorre la strada, quella stessa che tutti i giorni ci risulta indifferente e che così acquista un nuovo significato.

La performance fa parte della sezione off del 72 Ciclo di spettacoli classici del Teatro Olimpico. In particolare si svolgerà negli stessi giorni di Medea. Se mai esiste un mito capace di parlarci drammaticamente ancora oggi, nella efferatezza di certe cronache prima ancora che nella sua dimensione culturale, esso è quello sconvolgente di Medea.



con Elena Cotugno

di Fabrizio Sinisi e Elena Cotugno

ideazione e regia Gianpiero Alighiero Borgia

allestimento scenico Filippo Sarcinelli

progetto luci Pasquale Doronzo



Biglietto unico: 10,00 euro

Si avvisa il pubblico che i contenuti dello spettacolo potrebbero urtare la sensibilità dei più giovani.