“Le Canzoni di Coppi e Bartali”: Theama Teatro e "A Bassa Voce" al Bixio di Vicenza

Sabato 14 gennaio alle ore 21 (con replica anche domenica 15 gennaio nel caso di esaurimento posti) al Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 ritorna la magia del passato con “Le Canzoni di Coppi e Bartali”, uno spettacolo di teatro-canzone, dedicato alle magnifiche gesta dei due straordinari ciclisti, all'interno della stagione "Facciamo" per l'undicesima edizione di "Teatro Elemento". Una serata per rivivere le vicende umane e professionali dei due eterni rivali con Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese di Theama Teatro, accompagnati dalle musiche dal vivo del duo “A Bassa Voce”. Verrà rivissuta la storica rivalità di due campioni immortali tra il sudore e la fatica sulle polverose strade di mezza Europa. Il riconoscimento del valore dell’avversario. Le due facce di una stessa medaglia. Fausto Coppi e Gino Bartali, due delle più grandi personalità dello sport italiano, che hanno riempito, per oltre un decennio, le cronache sportive e mondane della nazione. Prima la guerra; poi, finito il conflitto, la voglia di riscatto. E loro due: Coppi e Bartali. Questi due atleti, fra i più grandi esistiti, sono stati tanto diversi fra loro quanto possono esserlo due diverse rappresentazioni del mondo, due diversi modi di concepire l’universo e l’esistenza. Il duello fra questi due rivali, fra questi due nemici fraterni, è stato il più bello, il più puro, il più nobile al quale sarà mai dato di assistere nel ciclismo. "Theama Teatro" li omaggia raccontandone la storia, i successi, le sconfitte, con il contributo musicale di Toni Moretti e Claudia Valtinoni. Il duo “A Bassa Voce” rielabora in chiave acustica alcuni dei brani più belli degli ultimi decenni, spaziando dal jazz al pop e passando per alcuni classici della musica per film. L'esecuzione è affidata solamente alla voce e al basso a 6 corde, talvolta supportata dall'impiego di una loop station. Il duo “A Bassa Voce” ha partecipato a moltissimi concerti, rassegne e jazz festival, come Veneto Jazz, Ivrea Jazz, Vicenza Jazz, e ha aperto il concerto del famoso chitarrista americano Frank Vignola al Teatro Millepini di Asiago. Vanta collaborazioni con numerosi musicisti come il chitarrista Frank Vignola, il sassofonista argentino Javier Girotto, il cantante gospel Knaugi Damon Knagui, il trombettista jazz Fabrizio Gaudino. Biglietti singoli: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 60 – under 25) - 8 euro studenti. Per informazioni e prenotazioni: info@spaziobixio.com; 0444.322525 da lunedì a venerdì 10-13 e 14-18; 345.7342025 sabato e festivi 10-18) - www.spaziobixio.com – www.theama.it

ELENCO TEATRO