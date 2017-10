"Il Mistero delle Antiche Farine": Galliano Rosset a Villaganzerla di Castegnero

Per la rassegna "Spettacoli di Mistero 2017", sabato 18 novembre alle 19.30 all'Agriturismo L'Albara a Villaganzerla di Castegnero in via Pasine 22 ci sarà lo spettacolo "Il Mistero delle Antiche Farine" sui riti propiziatori delle "Rogazioni" per la buona riuscita delle seminagioni con i racconti del prof. Galliano Rosset, fautore di diversi libri, dove racconta le tradizioni venete in tute le loro sfaccettture, come "Coltura e e Cultura della Vite in Veneto". A seguire cena a base di prodotti a km 0 con altri aneddoti di intramezzo tra una pietanza e l’altra fino ad arrivare alle ciliegie sotto grappa, prodotto De.Co., offerte dalla Pro Loco di Castagnero. Prenotazione obbigatoria. Contatti: proloco.castegnero@libero.it - 340.1697881.

IL MISTERO DELLE ANTICHE FARINE. Negli anni ’40-’50, quando venivano lavorate le terre dagli affittuari per il Conte Clementi, proprietario terriero della campagna di Castegnero, ogni contadino dava il massimo per far fruttare i suoi campi, unica sussistenza che avevano per allevare le loro numerose patriarcali famiglie. Ma non bastava la fatica e l'esperienza per avere un buon raccolto si doveva affidarsi al clima, non sempre benevolo con scarse piogge per interi mesi o con troppe precipitazioni. Al contadino non restava che affidarsi alle "Rogazioni", tante croce benedette che si mettevano in ogni appezzamento di terra anche nel orto. Le farine che davano l'orzo, il grano saraceno, il frumento erano nella fatalità di quella croce di bambù con preghiere, atti di penitenza e processioni propiziatorie.

