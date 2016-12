"Storia della Cucina Altopianese": aperitivo al museo "Le Carceri" di Asiago

Venerdì 30 dicembre 2016 alle 17 al Museo "Le Carceri" di Asiago in via Benedetto Cairoli 13, si terrà il primo appuntamento del ciclo "Aperitivi al Museo", durante i quali si potrà sorseggiare un buon aperitivo e approfondire la propria conoscenza sulla "Storia della Cucina Altopianese" a cura del profesor Mariano Meneghini. L'evento fa parte delle iniziative organizzate dal museo come eventi collaterali alla mostra "Un’arte senza tempo La cucina e le sue tradizioni nelle stampe antiche dal XVI al XIX secolo", dedicata alla cucina e alle sue tradizioni nella rappresentazione incisoria. Costo con degustazione e ingresso alla mostra: 6 euro.

