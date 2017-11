Sport a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 24 al 26 novembre

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gli appuntamenti sportivi sul territorio berico per il lungo fine settimana da venerdì 24 a domenica 26 novembre tra passeggiate, camminate, trekking, gite turistiche, visite guidate, percorsi ed itineri enogastronomici oltre a manifestazioni podistiche ludico-motorie.

HOCKEY GHIACCIO AHL: MIGROSS ASIAGO - EC BREGENZERWALD. Mercoledì 22 novembre alle 20.30 allo Stadio del Ghiaccio Pala Hodegar di Asiago si terrà il match di campionato Alps Hockey League tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e gli austriaci dell'EC Bregenzerwald per la 18° giornata.

SABATO 25 NOVEMBRE

PODISMO - VICENZA DI CORSA CONTRO LA VIOLENZA - WOMEN IN RUN. Sabato 25 novembre alle 10 dalla Chiesa di San Lorenzo a Vicenza in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, le Women In Run tornano a fare branco per far sentire il loro no alla violenza, proponendo un allenamento libero di 10 km di corsa o 5 km di cammino e/o corri-cammina. Entrambi i percorsi si snodano tra le vie del centro palladiano. A dettare i ritmi saranno le WIR Angels. Dress code: maglietta fucsia per le donne e rossa per gli uomini. Partecipazione: offerta libera per sostenere concretamente il CeAV - Centro comunale Antiviolenza di Vicenza.

PODISMO - MARCIA SILENZIOSA - VICENZA. In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, sabato 25 novembre alle 15.30 ci sarà la Marcia Silenziosa nel ricordo sportivo senza parole delle vittime femminili a cura della Consulta per le Politiche di Genere, Associazione Donne Medico e del CeAv - Centro Antiviolenza: partenza da Campo Marzo e arrivo in piazza Biade. Percorso: Campo Marzo, viale Roma, porta Castello, corso Palladio, contra’ Santa Barbara, piazza Biade. Al termine concerto Orchestra Giovanile Vicentina. Partecipazione libera.

HOCKEY GHIACCIO AHL - MIGROSS ASIAGO - FBI VEU FELDKIRCH. Sabato 25 novembre alle 20.30 allo Stadio del Ghiaccio Pala Hodegar di Asiago si terrà il match di campionato Alps Hockey League tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e gli austriaci del FBI VEU Feldkirch per la 19° giornata.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

MTB MOUNTAIN BIKE - BARBARANO OUTDOOR FESTIVAL. Domenica 26 novembre dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà il Barbarano Outdoor Sport Festival con una pedalata in mountain bike lungo lo storico tracciato di RandoBerica, inaugurando la nuova segnaletica dell'Alta Via dei Berici. Partenza da piazza Mazzini. Itinerario di media difficoltà. Previsto ristoro con vino e sopressa. Rientro a Barbarano per pranzo tipico in Baita Alpini. L'evento sportivo è organizzato da Cicli Cengia in collaborazione con RideLikeaGirl, Berico e South Berica Bike Team.

BASKET FEMMINILE SERIE A - FAMILA SCHIO - PASSALACQUA RAGUSA. Domenica 26 novembre alle 18 al Palasport Livio Romare di Schio la Famila Wuber Schio affronterà Passalacqua Ragusa per l'8° giornata di campionato di Serie A basket femminile. Prossimo impegno: 9° ed ultima giornata di andata Broni (PV) - Famila Wuber Schio.

ESCURSIONI SPORTIVE:

TURISMO SPORTIVO - ESCURSIONE ENOGASTRONOMICA SULLA STRADA DEL VINO COLLI EUGANEI. Sabato 25 novembre dalle 14.30 alle 17.30 "Viaggiare Curiosi" e "Il Pianzio Produttori per Passione" organizzano l'escursione enogastronomica lungo la Strada del Vino Colli Euganei con percorso di 6 km. su strade campestri e strade asfaltate a basso traffico, valorizzando natura, architettura contadina e vocazione vitivinicola: ritrovo a Galzignano Terme (PD) e al termine degustazione di vini alla Cantina Il Pianzio (prenotazione obbligatoria).

TREKKING STORICO - TRAMONTO A FORTE CAMPOLONGO + VORAGINE SCIASON - ALTOPIANO DI ASIAGO. Sabato 25 novembre alle 16 Biosphaera organizza l'escursione al tramonto al Forte Campolongo nell'Altopiano di Asiago tra i boschi e i luoghi della Grande Guerra. Ritrovo alle 15.30 al Rifugio Campolongo. Dislivello: 300 m. Durata: 3 ore e mezzo. L'antica costruzione del primo conflitto mondiale, considerato il gemello del Forte Verena, venne distrutto ed abbandonato nel 1916. Sulla via del ritorno si potrà ammirare l'abisso carsico noto come Voragine dello Sciason. Alle 20 cena in rifugio a base di prodotti tipici. Max 25 posti. Costo: 12 euro. Prenotazioni: 0445.1716489 - info@biosphaera.it.

TREKKING NATURALISTICO - MONTE VERENA CON VISITA AL FORTE - ALTOPIANO DI ASIAGO. Domenica 26 novembre alle 8.30 Biosphaera organizza l'escursione storico-narturalistica sul Monte Verena (D+ 400 m.), raggiungendo la vetta panoramica attaverso i boschi dell'Altopiano dei Sette Comuni lungo i sentieri della storia del primo conflitto mondiale. Dalla cima discesa a piedi lungo le piste da sci o in seggiovia secondo le condizioni ambientali. Ritrovo alle 8 al Rifugio Verenetta. Arrivo in cima alle 12 con visita al Forte Verena e rientro alle 14 per il pranzo in rifugio. Max 30 posti. Costo: 12 euro. Prenotazioni: 0445.1716489 - info@biosphaera.it.