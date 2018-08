Sagra al Muciòn a Schio

Dall' 11 al 15 agosto 2018 si terrà a Schio la Sagra al Muciòn con ricco stand gastronomico, musica, laboratori e tanto altro, ampi spazi coperti in caso di maltempo



MENU': Bigoli con l'arnam gnocchi al ragù, galletto allo spiedo, polenta onta o brustolà, panni con pasta de salame, fritole dolci e salate e molto altro



Programma



SABATO 11 AGOSTO

FESTA GIOVANI

ore 18:00 apertura stand gastronomico

ore 21:00 BEST OF AFRO con Glauco Deejay



DOMENICA 12 AGOSTO

Festa proviciale della famiglia MCL

ore 11:30 apertura dello stand gastronomico

ore 16:00 Santa Messa

ore 17:00 Intrattenimento musicale

ore 18-20: Laboratori creativi e animazione per bambini

ore 20:30 si balla con GRAZIANO E CHI C'E' C'E'



MARTEDI' 14 AGOSTO

ore 18:00 apertura stand gastronomico

ORE 20:30 Musica Jazz e Funky con gli STICKY BRAIN



MERCOLEDI' 15 AGOSTO

solennità della Madonna dell'Assunta

ore 10:30 Santa Messa

ore 11:30 apertura stand gastronomico

ore 16:00 S. Messa solenne con Processione

ore 18-20: Laboratori creativi e animazione per bambini

ore 20:30 Ballo liscio con l'orchestra RENZO E I QUADRIFOGLIO