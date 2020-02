Un live in orario aperitivo in versione semi-acustica presso il bar-enoteca culturale Matteotti, in centro storico a Vicenza sabato ci sarà il concerto dei Reese. Fra un sorso di buon vino e l'altro, la band vicentina suonerà un repertorio di brani propri ed una manciata di cover, con qualche anticipazione del nuovo album in uscita nei prossimi mesi. Ingresso libero.

-----------

BIO:

I REESE suonano un energico alternative rock melodico e moderno, soggetto a diverse influenze. Dopo un primo periodo di assestamento, la band si è definitivamente formata nel 2010 a Vicenza ed ha pubblicato successivamente due demo ed un EP: “Just Human Words” (demo), “View From The Tree” (demo) e “Under The Carpet” (EP, 2013).

Nel 2014 i REESE hanno vinto alcuni contest locali (nord Italia) per band emergenti e successivamente hanno aperto anche ad artisti di fama internazionale.

Dopo un’incessante attività live, la band è stata impegnata nella realizzazione del primo full length album “Black Russian”, uscito il 27 ottobre 2017 per Sorry Mom!, dal quale sono stati tratti i singoli “Scarecrow Soldiers”, “Perfect Waitings” “Perspectives”, “Gravity Wave” e "Summer Dream", con relativi videoclip. Il disco è stato promosso con con una serie di date Europa (Italia, Lettonia, Lituania, Germania, Repubblica Ceca).

Nella primavera/estate del 2019 i Reese sono stati impegnati nella registrazione del secondo full-length album, un lavoro di 11 tracce in uscita nei prossimi mesi.

Genere

rock/alternative

Membri del gruppo

CARLO STURATI - vocals/guitar

ETTORE "BOB" DULIMAN - keyboards

MATTEO "MATT" CASTEGNARO - bass

ENRICO "GREG" GREGORI - drums

TOMASO ZIGLIO - guitar

Reese live at Bar Matteotti (semi-acoustic set)

sabato dalle ore 19:30 alle 22:00

Piazza Matteotti, 35, Vicenza