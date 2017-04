"Prendersi Cura del Bambino Interiore" allo IOD di Vicenza

Martedì 2 maggio alle ore 21 allo IOD Innovazione Olistica e sua Divulgazione di Vicenza in contrà Santa Barbara 6 si terrà la conferenza "Prendersi Cura del Bambino Interiore". come incontro introduttivo a seminario di sabato 6 e domenica 14 maggio (15-20). "Esistono due aspetti diversi della personalità: il bambino e l’adulto interiori. Quando sono collegati tutto funziona bene, mentre se si scollegano, in genere a causa di esperienze dolorose, si generano conflitti, paure e senso di abbandono. Quando da bambini si vivono esperienze di critiche, abbandoni, sensi di colpa e vergogna, violenze (fisiche e morali), il dolore provocato diventa così insopportabile che l’adulto interiore si scollega dal bambino interiore, cercando di non sentire più la sofferenza. Il bambino interiore si trova solo, isolato, ferito e senza protezione. Questa parte di se stessi che è rimasta ferita, aspetta di essere riscattata, guarita e ricollegata"(da www.facebook.com/events/1278522468862121/). Per informazioni: www.centroiod.org/bambino-interiore.html.

ELENCO INCONTRI