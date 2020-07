Postounico: Quartetto Euphoria

Al via Posto Unico 2020. Anche quest’anno torna il Festival della musica e dei luoghi dell’arte, giunto alla sua quinta edizione, che vedrà coinvolti quattro comuni – Arzignano, Alonte, Lonigo e Sarego – trasformati per l’occasione in veri e propri palcoscenici, con sonorità che porteranno a viaggiare in diverse parti del mondo sulle note di artisti di rilievo nazionale e internazionale. Tutti i concerti ad ingresso gratuito inizio alle ore 21,15.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO VILLA MUGNA / LONIGO

QUARTETTO EUPHORIA

Cosa ci si può aspettare da un quartetto d’archi? L’esecuzione appassionata di un programma classico? O il confronto con il grande repertorio, tra evoluzioni narrative e virtuosismi? Di solito è questo ciò che accade. Invece qui è la fantasia a regnare sovrana. Il Quartetto Euphoria si esibisce in una cornice che sembra quella seriosa dei concerti classici. All’inizio nulla lascia presagire il caos sonoro che scuoterà musiciste e partiture. Bastano pochi minuti e il quartetto si trasforma: gli archetti diventano oggetti di scena e gli strumenti rivelano possibilità impensate. E allora il concerto diventa un vero e proprio divertente e strampalato show. Ne sono protagoniste Suvi Valjus e Marna Fumarola ai violini, Hildegard Kuen alla viola e Michela Munari al violoncello con la travolgente regia della Banda Osiris.



Sede municipale della Città di Lonigo, la neogotica Villa Mugna si erge elegante a ridosso di Piazza IV Novembre, a pochi passi dal Duomo ottocentesco dedicato al Santissimo Redentore, dall’imponente e inconfondibile mastio dell’antico Castello Calmano, soprannominato dai leoniceni “el Toron”, e dalla Torre delle Prigioni.



In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala della barchessa di Villa Mugna.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020,

ORE 21.15