Postounico: Antonella Ruggiero a Lonigo

Al via Posto Unico 2020. Anche quest’anno torna il Festival della musica e dei luoghi dell’arte, giunto alla sua quinta edizione, che vedrà coinvolti quattro comuni – Arzignano, Alonte, Lonigo e Sarego – trasformati per l’occasione in veri e propri palcoscenici, con sonorità che porteranno a viaggiare in diverse parti del mondo sulle note di artisti di rilievo nazionale e internazionale.

MARTEDÌ 11 AGOSTO

VILLA PISANI BONETTI / BAGNOLO DI LONIGO

ANTONELLA RUGGIERO

UNA VOCE, UNA FISARMONICA

Una voce, una fisarmonica è il titolo del concerto che Antonella Ruggiero propone in duo con Renzo Ruggieri con un repertorio che attraversa la musica sacra, la canzone fra le due guerre, i cantautori italiani, le musiche dal mondo e soprattutto le canzoni del repertorio di Antonella. Considerata une delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, negli anni ha sperimentato diverse forme sonore e artistiche. Dopo il percorso con i Matia Bazar ha ripreso la sua attività di solista spaziando dalla musica sacra al jazz passando per la musica ebraica, portoghese, orientale e della tradizione popolare italiana. Con lei sul palcoscenico di Postounico a Villa Pisani Bonetti duetterà Renzo Ruggieri, straordinario musicista jazz di fama internazionale.

La villa fu commissionata al Palladio dai fratelli Francesco e Ludovico Trissino, figure di primo piano dell’aristocrazia vicentina. Iniziata nel 1553, avrebbe dovuto essere la più grande e imponente villa del vicentino, come menzionato da Palladio nei Quattro libri dell’Architettura. Del grandioso progetto restano parte del muro di cinta, la torre e le barchesse.

In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala della Corte de La Barchessa di Villa Pisani.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle normative anti-Covid.