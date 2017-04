Ortoterapia: inaugurazione dell'Orto dei Semplici ai Giardini Parolini

Tra le importanti novità della settima edizione di "Di Rara Pianta" ai Giardini Parolini di Bassano del Grappa, ci sarà domenica 9 aprile alle 16 l’inaugurazione dell'Orto dei Semplici, realizzato nel luogo dove Alberto Parolini l’aveva progettato due secoli fa. Per l'occasione è prevista la messa a dimora di una pianta di melograno, simbolo di molte religioni. L'orto sarà curato in modo permanente dagli operatori dell’Associazione Oncologica San Bassiano onlus nell’ambito di un progetto di ortoterapia per i pazienti e conterrà collezioni di erbe officinali, tradizionali, bibliche e coraniche. Ingresso libero.

(nella foto la preparazione dell'Orto dei Semplici con gli operatori dell'Associazione Oncologica Bassano)

