Natale a Schio: mercatino e tutte le iniziative

Prendono il via gli eventi di Natale a Schio con i classici mercatini natalizi, che aprono nel fine settimana e animazioni itineranti per grandi e bambini in tutto il centro storico e la pista di pattinaggio.

Domenica 1 dicembre

in centro storico i mercatini dell'Avvento, la pista di pattinaggio

Spazio città dei bambini, via Baratto ore 16.00

Laboratorio natalizio. Vieni a giocare con mamma e papà!



Via Cap. Sella, ore 16.00

I colori del Natale: giochi ispirati alle tradizioni natalizie europee

a cura di GiocaTeatro Schio



Piazza Falcone e Borsellino, dalle 15.00

Apertura pista di pattinaggio

La pista sarà aperta tutti i giorni dal 30 novembre al 6 gennaio

Servizi: noleggio pattini a cura di Skateart Schio



Sabato 7 dicembre

dalle 15.30 in centro storico la casetta di Babbo Natale, i mercatini dell'Avvento, la pista di pattinaggio

In via pasubio alta nevica!

eventi e animazioni natalizie



via Cap. Sella, dalle 16.00

Battesimo della Sella con i pony falabella



Piazza Rossi, dalle 16.00

Buon Natale con le Fate per Gioco



Biblioteca Civica , dalle 16.00 alle 17.30

La Bibliotequa “Fiabe nei Barattoli”

Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni.

A cura di Cooperativa Unicomondo - Info e prenotazioni 0445 / 611611



Piazza A.Da Schio dalle ore 15.00 alle 20.00

Caldarroste e vin brulè (offerta libera)

Musica Natalizia

Mostra permanente “PRESEPI ARTIGIANALI”per tutto il mese di Dicembre.



Natale in...Canto

Chiesa di S.Giacomo, ore 17.00

XII Concerto di Natale

Schola Cantorum Santa Cecilia



Domenica 8 dicembre

in centro storico la casetta di Babbo Natale, i mercatini dell'Avvento, il trenino lillipuziano, la pista di pattinaggio



via Pasubio “alta”

In via pasubio alta nevica!

eventi e animazioni natalizie



Spazio città dei bambini, via Baratto ore 16.00

Laboratorio natalizio. Vieni a giocare con mamma e papà!



centro storico dalle 16.30

Arriva Babbo Natale e si accendono le luci dell'albero

Sfilata per le vie del centro con accompagnamento del Complesso Strumentale Città di Schio

Piazza Rossi, ore 17. 30

Xmas Mapping show



Piazza A.Da Schio, dalle 10 alle 20

Castagnata , vin brulè, presepi in mostra e mercatino natalizio



Natale in...Canto

Chiesa di SS.Trinità, ore 16.45

Il Concerto dell'Avvento e del Natale

I Polifonici Vicentini



Chiesa di Ca' Trenta, ore 20.00

23° Concerto dell'Immacolata

Gruppo Corale New Generation Gospel

Giovedì 12 dicembre



Natale in...Canto

Centro Servizi “La Filanda”, ore 15.30

Concerto per i nonni

Coro Giovani Ges



Sabato 14 dicembre



dalle 15.30 in centro storico la casetta di Babbo Natale, i mercatini dell'Avvento, la pista di pattinaggio



via Pasubio “alta”

In via pasubio alta nevica!

eventi e animazioni natalizie



Piazza A. Da Schio, dalle 15 alle 20

“Cioccolando” con cioccolata calda e panna, presepi in mostra e mercatino natalizio, Musica Natalizia con Babbo Natale



Piazza Rossi, dalle 16.00

Buon Natale con le Fate per Gioco



Piazza Rossi, ore 17.00

La piccola fiammiferaia

spettacolo-animazione tra geloni e scintille

Performer Alice Di Lauro e Manuela Carretta



Domenica 15 dicembre

in centro storico la casetta di Babbo Natale, i mercatini dell'Avvento, il trenino lillipuziano, la pista di pattinaggio



Lanificio Conte_SHED, dalle 10.00 alle 19.30

OPUS mostra mercato di fashion & design

Org. Ass. Pulsart



via Pasubio “alta”

In via pasubio alta nevica!

eventi e animazioni natalizie



Piazza A. Da Schio, dalle 10 alle 20

“Cioccolando” con cioccolata calda e panna, presepi in mostra, karaoke con Babbi Natale, mercatino natalizio



Piazza Garibaldi, dalle 15.30

Auguri di Natale con il coro della Scuola Media “Fusinato” e il Coro Lions



Spazio città dei bambini, via Baratto ore 16.00

Laboratorio natalizio. Vieni a giocare con mamma e papà!



vie del centro storico, dalle 16.30

Sfilata per le vie del centro della marching band di Isola Vicentina



vie del centro, dalle 16.00

La slitta dei pony falabella



Teatro Astra, ore 17.00

Pierino e il Lupo (S. Prokofiev)

Orchestra dell'Accademia Musicale di Schio. Voce recitante Pino Costalunga

Venerdì 20 dicembre

Teatro Astra, ore 21.00

South Carolina Mass Choir Gospel

Info e biglietti www.schiolife.com

Sabato 21 dicembre

dalle 15.30 in centro storico

la casetta di Babbo Natale, i mercatini dell'Avvento, la pista di pattinaggio

via Pasubio “alta”

In via pasubio alta nevica!

eventi e animazioni natalizie



Piazza A. Da Schio, dalle 15 alle 20

Fiocchi di neve “con nevicata artificiale”, presepi in mostra, mercatino natalizio



Piazza Rossi, ore 16.00

La stella cometa: entra anche tu nella grande stella!

a cura di Molino Rosenkranz



Piazza Rossi, ore 17.00

Ensemble chitarristico giovanile “La Settima corda”



Lanificio Conte, ore 17.00

Auguri del Sindaco alla cittadinanza

con consegna delle borse di studio

Natale in...Canto

Sala Civica Poleo, ore 20.30

Canto di Natale da “A Christmas Carol” di Charles Dickens

Coro GiovaniGes e Sacred Heart Band



Chiesa Parrocchiale di Magrè, ore 20.30

Concerto di Natale

Coro Le Voci del Cuore

Duomo di S. Pietro, ore 20.45

Concerto di Natale

Coro Monte Pasubio

Domenica 22 dicembre

in centro storico la casetta di Babbo Natale, i mercatini dell'Avvento, il trenino lillipuziano, la pista di pattinaggio

via Pasubio “alta”

In via pasubio alta nevica!

eventi e animazioni natalizie



Piazza A. Da Schio, dalle 10 alle 20

Fiocchi di neve “con nevicata artificiale”, presepi in mostra, mercatino natalizio



vie del centro storico, dalle 16.00

Sfilata per le vie del centro della Marching Band di Mosson



Via Pasini, ore 16.00

I colori del Natale: giochi ispirati alle tradizioni natalizie europee

a cura di GiocaTeatro Schio



vie del centro storico, ore 16.30

Babbo Natale in trial

sfilata per le vie del centro del gruppo Trial & Trail



Natale in...Canto

Chiesa dei Cappuccini, ore 16.30

Concerto di Natale

Coro Fra' Matteo e Coro Giovani dei Cappuccini



Chiesa Sacro Cuore, ore 17.00

Canto di Natale

Complesso Strumentale Città di Schio e Coro GiovaniGes



Chiesa Parrocchiale di S.Croce, ore 17.00

Concerto di Natale

Coro GES e Gruppo Corale L'Arca

Martedì 24 dicembre

dalle 15.30 in centro storico la casetta di Babbo Natale, i mercatini dell'Avvento, la pista di pattinaggio



via Pasubio “alta”

In via pasubio alta nevica!

eventi e animazioni natalizie



Piazza A. Da Schio, dalle 15 alle 22

Babbo Natale e le Babbe Nataline sui pattini, presepi in mostra, mercatino natalizio, musica



Natale in...Canto



Chiesa di S.Ulderico di Tretto, ore 18.00

Aspettando la notte santa

Coro GES



Chiesa di Giavenale, ore 20.00

Veglia di Natale

Coro Polifonico di Giavenale

Venerdì 27 dicembre

Natale in...Canto

Chiesa di Monte Magrè, ore 20.30

Puer Natus Est

Gruppo Vocale Laetetur Cor

Domenica 29 dicembre

Natale in...Canto

Rustico Pettinà, ore 15.30

Al Rustico tra Natale e Capodanno

Coro Giovani GES

Domenica 5 gennaio

Natale in...Canto

Chiesa Parrocchiale di Magrè, ore 16.00

Aspettando i Re Magi

Coro GiovaniGes

Lunedì 6 gennaio

Rustico Pettinà, ore 15.30

Arriva la Befana al Rustico

Piazza Rossi, dalle 16.00

La Befana regala dolcetti a tutti i bambini

vie del centro, dalle 16.00

Mini buskers della Befana

Natale in...Canto

Chiesa della Madonna del Parto di Liviera, ore 16.00

Concerto dell'Epifania

Gruppo Vocale Laetetur Cor

26 dicembre e 1° gennaio

Convento dei Cappuccini, dalle 15.30 - visite guidate

Info: IAT 0445.691392

