Natale a Vicenza: tutti gli appuntamenti in centro storico e nei quartieri

Tante le iniziative da qui a gennaio per le feste di Natale in tutti i quartieri di Vicenza.

Tanti abeti veri, un centinaio dei quali già si possono vedere all'esterno dei negozi del centro, con appesi ai rami tondi di legno decorati dai bambini delle scuole della città, si potranno ritirare domenica 1 dicembre dalle 8.30 alle 19.30 in Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori. Ogni abete verrà consegnato con una pratica guida di manutenzione e benessere per l’albero che, dopo il periodo festivo, potrà essere restituito da coloro che lo vorranno per attività di piantumazione dell’Altopiano di Asiago.

L'iniziativa "A Natale adotta un albero".

In piazza dei Signori ci sarà un abete vero della tipologia "Abies Nordmanniana" di oltre 10 metri che a conclusione delle festività verrà trapiantato sull'altipiano di Asiago

Accensione dell'albero di Natale

I festeggiamenti inizieranno con la cerimonia di accensione delle luminarie e dell'albero in piazza dei Signori sabato 30 novembre alle 16.30. Per l'occasione si potrà ascoltare il concerto del Coro Gospel United Singers.

Pista di Pattinaggio

Il 7 dicembre arriverà la pista di pattinaggio sul ghiaccio la cui gestione è stata aggiudicata alla ditta World appeal di Noventa Vicentina. Rimarrà aperta fino a fine gennaio 2020, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30 , venerdì, sabato e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.

Mercatini di Natale

A Vicenza, dal 7 dicembre aprono le porte di Natale a Vicenza - Mercatini di Natale: un evento unico che unirà la tradizione dei mercati di Natale, con un selezione dei migliori prodotti di artigianato, hand-made, antiquariato e vintage e delle migliori specialità enogastronomiche della tradizione, spettacoli, laboratori, magia e tante sorprese per far immergere la città in un clima natalizio a 360 gradi.

La manifestazione sì terrà, dal 7 dicembre al 6 gennaio, nelle più suggestive vie del centro storico di Vicenza: Corso Fogazzaro, Piazzetta Duomo, Corso Palladio e nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, in Piazza San Lorenzo con lo speciale villaggio dell’artigianato creativo e un ricco programma di incontri, laboratori e spettacoli.

La magia di Natale a Vicenza sarà raccontata attraverso le opere e i prodotti degli artigiani, degli antiquari e dei produttori che porteranno i colori del Natale lungo le strade della città e che offriranno al pubblico un’ampia proposta di articoli da regalo natalizi e addobbi per le festività.

Tra i tanti articoli proposti si potranno trovare decorazioni e addobbi natalizi per interni ed esterni, decorazioni per l’albero, lanterne e luminarie, articoli per il Presepe, speciali idee per i regali di Natale con particolare attenzione ai prodotti dell’artigianato, dell’antiquariato e del vintage di alta qualità, libri e stampe d’epoca, candele e molto altro.

Tutti i fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, in Piazza San Lorenzo, si animerà lo speciale villaggio dell’artigianato creativo dedicato al Natale dove si potranno incontrare artigiani che creano le loro opere a mano, ed espongono i loro manufatti per diffondere e promuovere la cultura delle arti creative, nelle varie e molteplici espressioni.

MUSICA E SPETTACOLO

Nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, in Piazza San Lorenzo, da non perdere l’appuntamento con la musica e gli spettacoli che avranno come tema la magia, la musica buskers e la giocoleria e poi gli speciali laboratori per un vero e proprio clima di festa che farà divertire grandi e piccoli.

Mostra mercato di enogastronomia il 7 e 8 dicembre dalle 9 alle 19.30 in piazza delle Erbe, (Associazione Botteghe piazza delle Erbe), " Non ho l'età, mercato dell'antiquariato, collezionismo e vintage, dalle 8 alle 17 in centro storico (Associazione Centro storico Città del Palladio).

Mostra mercato "Idee per Natale", sabato 14 e domenica 15 dicembre in piazza delle Erbe dalle 9 alle 19.30 (Associazione Botteghe piazza delle Erbe).

Come di consueto in centro storico dal 21 al 24 dicembre arriverà la Fiera prenatalizia, in piazza Castello l'automarket dal 13 dicembre al 6 gennaio, e la Fiera dell'artigianato dal 21 al 24 dicembre. La Fiera e il Mercato dell'Epifania dal 4 al 6 gennaio 2020.

Centro storico

Sabato 7 dicembre, dalle 17.30 concerto di Natale. Ad esibirsi saranno 20 giovani musicisti della scuola di musica “The School of rock” di Vicenza, che eseguiranno il loro repertorio in piazza dei Signori, a fianco del grande albero natalizio.

Sabato 14 dicembre la Parrocchia della Chiesa dei Servi e l’Associazione La Rua, daranno vita in centro storico a un presepe vivente, grazie alla partecipazione di numerosi figuranti e animali. La sfilata partirà alle 17.30 circa, dalla Chiesa dei Servi e proseguirà sul seguente percorso: contra’ Santa Barbara, corso Palladio, piazza Castello, contra’ Vescovado, via Cesare Battisti, di nuovo in corso Palladio, contra’ del Monte, piazza dei Signori, fino a sostare nella Loggia del Capitaniato dove verrà ricostruita la Natività.

A partire dalle ore 19.30, in piazza dei Signori, il Gruppo Bar del Centro Storico Confcommercio Piazza dei Signori daranno vita a un tipico momento natalizio, offrendo a tutti una tazza di cioccolata calda.

Sabato 21 dicembre, sulla scalinata di palazzo Chiericati, con inizio alle 16, l’atmosfera natalizia sarà allietata dalla voce del Coro Alpini che intonerà le più tipiche melodie di Natale.

La Festa annuale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Vicenza animerà il centro storico domenica 8 dicembre. In mattinata, dalle 9.20 alle 12 la fanfara eseguirà un concerto lungo le piazze e le contrade del centro con partenza da Largo Goethe per proseguire lungo corso Palladio fino a piazza dei Signori.

Per assaporare l'atmosfera del Natale immancabili sono i concerti, molti organizzati nelle chiese.

Il 13 dicembre alle 20.30 al tempio di San Lorenzo, per festeggiare la giornata internazionale del Volontariato si terrà un concerto con l'Orchestra giovanile vicentina. Durante la serata saranno premiati i vincitori del concorso “Cittadini per un mondo nuovo” e “Racconta le azioni solidali”. Inoltre, per la prima volta, verrà premiata anche l'associazione più segnalata della città di Vicenza e per il sesto anno consecutivo le associazioni più segnalate dell’anno della provincia di Vicenza, che riceveranno il riconoscimento “Volontari... facciamo la differenza”. Inoltre sarà l’occasione per presentare la “Canzone Europea del Volontariato” con Luca Bassanese.

Il Santuario di Monte Berico ospiterà sabato 14 dicembre il tradizionale concerto Joy to the world eseguito dalla Schola polifonica del Santuario.

Nella chiesa di San Lorenzo domenica 22 dicembre alle 16 è in programma il concerto del Coro Pueri Cantores diretto dal maestro Roberto Fioretto, con il soprano Laura Vasta, “L'incredibile viaggio di Pigafetta”.

La chiesa di Santo Stefano giovedì 26 dicembre ospiterà il concerto che vedrà l'esecuzione del Gloria di Vivaldi e dei tradizionali brani natalizi con la direzione artistica del maestro Andrea Castello a cura dell'associazione Concetto Armonico e dell'Archivio Storico Tullio Serafin.

Sabato 4 gennaio alle 17 Vicenza in lirica e il suo direttore artistico Andrea Castello propongono un concerto di Natale all'Oratorio di San Nicola.

La Società Dante Alighieri propone alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari giovedì 19 dicembre alle 16 l'esibizione dell'Ensemble Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia con mottetti e cantate del periodo barocco: “Salve puerulae, salve tenellulae”. Sono in programma inoltre, laboratori per bambini e famiglie e passeggiate d'arte organizzati dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari.

Il programma natalizio si chiuderà domenica 12 gennaio alle 16.30 con il XXXV Concerto di Natale dei Polifonici Vicentini e dell'Ensemble strumentale Santa Libera diretto da Pierluigi Comparin nella chiesa di San Paolo. Le storie di Mario Rigoni Stern saranno commentate da Bepi De Marzi.

Mostre singolari

Si segnala quella curata dal Gruppo Federmodellisti Vicentini del DLF (Dopo lavoro Ferroviario) che organizza la Mostra di modelli ferroviari a Parco Città il 13, 14, 20 e 21 dicembre, e il 3 e 4 gennaio dalle 16 alle 19.

I Mattoncini Lego tanto amati dai bambini saranno i protagonisti di un'esposizione nella Tensostruttura di Maddalene. “Mattoncini a Vicenza” si potrà visitare sabato 4 gennaio dalle 14 alle 22 e domenica 5 gennaio dalle 9 alle 18. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Asd Nuoto Vicenza. Sono previsti anche laboratori per i più piccoli, organizzati con Il Mattoncino Colorato, Ass.Brikopatici, Ass.Nordest Brik Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Asd Nuoto Vicenza

Concerti

Al Teatro di Ca' Balbi domenica 15 dicembre alle 19.30 si terrà il Concerto di Natale con la compagnia Soldiers' Theatre.

Sempre domenica 15 dicembre il Coro Amici nella Montagna sarà protagonista dellla Celebrazione animata nella chiesa di Ospedaletto alle 10.30. Ancora domenica 15 alle 16 nella parrocchia di San Francesco il Coro El Vajo di Chiampo proporrà canzoni natalizie e di montagna.

Al cinema Araceli, lunedì 16 dicembre alle 21 concerto di beneficenza degli Old Impressions il cui ricavato sarà tutto devoluto al Villaggio SOS di Vicenza.

Martedì 17 dicembre alle 20.45 alla Locomotiva nel quartiere dei Ferrovieri si esibirà il gruppo “Menadeo Ukulele Klub”.

Nella chiesa della Stanga l'Accademia Musicale del Veneto propone “Natale nel Mondo”, concerto con il coro voci bianche “Armonie Palladiane” diretto da Ilaria Gusella, domenica 5 gennaio alle 18.30.

Nei quartieri

A Santa Bertilla un giardino rinnovato. Si tratta del Giardino Manfè, tra via Legione Antonini e via Zanardelli. L'area verde, su impulso dell'associazione Vita Nuova Santa Bertilla, è stata infatti oggetto di una serie di interventi di riqualificazione (installazione di nuove panchine, di un totem informativo e di vasche con nuovi arbusti).

Sabato 7 dicembre si terrà l'inaugurazione ufficiale in occasione dei mercatini Merry Christmas. Alle 15.30 si esibirà l'Austin Jazz Quartet “Christmas edition” mentre alle 16 dopo l'intervento delle autorità, verranno illustrati i lavori. Successivamente si potrà assistere ad un concerto di musica classica con l'Orchestra Giovanile Vicentina (Associazione Nuova Vita Santa Bertilla).

Iniziative per giovani e famiglie

Il Centro Giovanile di via Toaldo ospita una serie di appuntamenti dedicati a laboratori creativi natalizi (Associazione Aster Tre).

In Villa Tacchi Assogevi propone appuntamenti per famiglie: tornei, giochi da tavolo, lotteria. Inoltre, sono in programma incontri di lettura con Aster Tre.

Laboratori per nonni e bambini a tema natalizio anche a Sant'Andrea (Osa con Noi Sant'Andrea).

A Parco Città sabato 14 dicembre arriva il Babbo Natale show con il clown Paolo, dalle 16.30 alle 18.

Il Circolo Noi di San Lazzaro invita i ragazzi alla Colazione d'Avvento. Sarà l'occasione per riunirsi in preghiera prima di raggiungere la scuola.

Sabato 4 gennaio alle 16.30 arriva la Befana a Parco città con baby dance e animazione. Originale corsa a staffetta della Befana con partenza dalla chiesa di San Lazzaro, sabato 4 gennaio e lunedì 6 gennaio alle 15.30.

Natale significa anche stare insieme in modo costruttivo. Sabato 30 novembre alle 15.30 i gruppi parrocchiali Circolo Noi San Lazzaro, Scout 26, ACR, Caritas e Gruppo Giovani in collaborazione con il gruppo Pomari e con i cittadini promuovono “Custodire il creato”, una raccolta rifiuti che coinvolgerà il quartiere dei Pomari.