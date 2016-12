"Presepio Artistico" di Rampazzo di Camisano Vicentino

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

A Rampazzo di Camisano Vicentino presso la sala parrocchiale della Chiesa Santa Maria Maddalena in via Chiesa 43 si rinnova da qualche anno la tradizione del "Presepio Artistico". Prendendo spunto dal castello, nel quale realmente soggiornò San Gaetano di Thiene, i presepisti hanno ricostruito meticolosamente la torre tuttora esistente e la corte adiacente ad essa, ambientando il tutto agli inizi del Novecento. La scelta di collocare la Natività in un luogo così ricco di storia vuole legare idealmente il passato al presente e dar valore alla figura di un Santo vicentino che ha percorso le nostre strade, fondando nel 1505 la chiesa parrocchiale, nella quale è custodita una splendida pala di G. B. Tiepolo. Il Santo della Provvidenza è colui che ha diffuso la tradizione del presepio, avendo lui stesso potuto tenere fra le braccia il Bambino Gesù in una sua visione mistica. Il "Presepe Artistico" di Rampazzo, con la cura dei dettagli e la ricerca storica sottesa alla realizzazione, offre lo spunto per ricavare per se stessi un momento di pace e di serenità. Orari di apertura: dal 25 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 domeniche e festività dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19; sabato dalle 15 alle 19; feriali dal 25 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 dalle 15 alle 19. Visita guidata alla chiesa (piccolo gioiello artistico del '500 vicentino) nei giorni festivi alle ore 16. Per informazioni: 340.3732971 - 320. 0641594 - presepedirampazzo@gmail.com - www.presepiorampazzo.altervista.org. Ingresso libero.

ELENCO PRESEPI