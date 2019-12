Mostra "Mattoncini a Vicenza"

"Mattoncini a Vicenza" è la mostra che sarà allestita nella Tensostruttura di Maddalene, in via Cereda 94, e che vedrà come protagonisti i noti mattoncini Lego® tanto amati dai bambini. La mostra si potrà visitare sabato 4 gennaio dalle 14 alle 22 e domenica 5 gennaio dalle 9 alle 18. Il ricavato sarà devoluto a Asd Nuoto Vicenza. Sono previsti anche laboratori per i più piccoli, organizzati con Il Mattoncino Colorato, associazione culturale Brikopatici, associazione NordestBrick, I Gattoncini, CLV Verona.

L'iniziativa è organizzata da Asd Nuoto Vicenza con il Comune di Vicenza.

Gli espositori presenti saranno 40, provenienti da tutta Italia, affiancati da quattro aree con laboratori tematici e creativi: Family challenge, sfida creativa per famiglie; Duplo® - gioco libero per i più piccoli; Laboratorio Lego® boost, per i più tecnologici; Percorso Lego® racers, per sfide mozzafiato.

Sarà possibile ammirare le curiose costruzioni presenti che ricordano differenti ambientazioni: Star Wars, Superheroes, Jurassic Park, Technic, Space, medioevo e pirati, diorama cittadino anche vintage, steampunk oltre a riproduzioni di monumenti.

Biglietto: 4 euro adulti, 2 euro bambini fino a 10 anni, gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità