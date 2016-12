Montecchio Maggiore: gli appuntamenti da venerdì 30 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 30 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 organizzati o patrocinati dal comune di Montecchio Maggiore. In evidenza il "Capodanno in Piazza 2017" in piazza San Paolo ad Alte Ceccato e il "Processo e Rogo alla Stria" in piazza Marconi a Montecchio Maggiore nel giorno dell'Epifania.

Il calendario degli appuntamenti:

SABATO 31 DICEMBRE - ore 21: Capodanno in Piazza 2016 in piazza San Paolo ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore

VENERDI 6 GENNAIO - ore 15.30: Processo e Rogo alla Stria in piazza Marconi a Montecchio Maggiore



SABATO 7 GENNAIO - ore 21: Proiezione del film "Trolls" al Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore



DOMENICA 8 GENNAIO

ore 9.30: Mostra "Schegge - 100 anni dopo" presso il Museo delle Forze Armate 1914 - 1945

ore 15.30: Proiezione film "Trolls" al Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore

ELENCO MANOFESTAZIONI