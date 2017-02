Domenica 19 febbraio dalle 7 alle 19 è in programma il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo a Bassano del Grappa in piazza Terraglio con l'esposizione di numerosi articoli d'epoca dai complementi d'arredo/mobili ai quadri e ai dischi in vinile fino ai tappeti e alle grafiche artistiche oltre a monete, banconote e francobolli antichi. Un appuntamento imperdibile per i collezionisti e gli appassionati del vintage con numerose proposte originali tra i banchi degli hobbisti e degli antiquari dall'alba al tramonto. L'evento è promosso dall’assessorato alle attività economiche del comune di Bassano del Grappa in collaborazione con l’associazione culturale Il Tritone di Vicenza.

