Menù speciale al presidio "No Dal Molin" con la "Mosa Vicentina di Zucca"

In occasione del dibattito "Il Caso Borgo Berga", martedì 17 gennaio alle 20 sarà possibile cenare sotto il tendone riscaldato del presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) con un menù speciale nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Si potranno assaggiare le specialità della "Mosa Vicentina di Zucca" con crostini al rosmarino e lo sformato di patate rosse e salsiccia in foglia di verza. Per prenotazioni: Rosanna 347.2109075 - larossa53@tiscali.it. Per maggiori informazioni: www.nodalmolin.it.

ELENCO CIBO E VINO