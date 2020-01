Meds:Tribute Placebo al Mamaloca

Una carellata di grandi successi sabato sera al Mamaloca per un tributo ai Placebo.

La band britannica è stata esemplare sin dagli esordi: l’androginia di Brian Molko in perfetto contrasto con la ruvidità del sound aveva disegnato una nuova realtà nel panorama musicale degli anni ’90. Il grunge e il punk melodico vivevano la loro epoca d’oro, e i Placebo si presentarono come uno spettro glamour che tuonava alternative rock a partire dai primi singoli: Teenage angst, Come home ma soprattutto Pure morning e Every you every me diedero alla band un passepartout per farsi apprezzare da chiunque avesse nutrito il proprio spirito, fino a quegli anni, con David Bowie, i Nirvana e i Cure, in un sincretismo in cui il punk, l’eleganza e un’immancabile provocazione facevano da superficie a una delle novità più riuscite delle ultime cartucce sparate nel ventesimo secolo. Dal 1994 hanno venduto oltre 11 milioni di dischi.

Sono noti per aver portato avanti uno stile musicale molto variegato, che ha saputo spaziare dal britpop al post-grunge, passando per neo-glam, punk rock e diverse sperimentazioni elettroniche; in particolare, nei primi album uniscono glam rock a forti sonorità punk.

