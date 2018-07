Master Camp 2018: l'estate a colpi di spada

Luglio 2017 torna MASTER CAMP è aperto a tutti gli over 18 di tutte e tre le armi

Per tutti gli amanti della scherma un ritiro a luglio, che ne dite? Venite con noi a coltivare anche in estate il vostro amore per la SCHERMA. Assalti liberi, Gare individuali, a Squadre, a Coppie e perchè no un pò di preparazione atletica.

Dal 23 luglio al 29 Luglio 2018

Tanta attività schermistica e preparatoria da noi coordinata al Palascherma di via Riello nella bellissima città veneta di Vicenza, nella nostra offerta è compresa una giornata a Venezia con una guida turistica, il tutto a 220€!!!!

Visita il nostro sito, troverai tutte le tariffe comprensive di pranzi o meno, ed eventuale sistemazione in albergo a 4 stelle.

Se necessiti dell’albergo e quant’altro comunicacelo ti aiuteremo.

Vuoi venire solo un giorno o due….. puoi a 25€ alla giornata

Vi aspettiamo

Eventuali lezioni individuali a richiesta coi Maestri non sono comprese