"Libera Voce": lettura espressiva e dizione alla Biblioteca Civica di Arzignano

Tutti i sabato dal 14 gennaio al 18 febraio 2017 dalle 10 alle 12 è in programma il corso di lettura espressiva "Libera Voce" con 6 appuntamenti presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi 6 . La lettura ad alta voce è il mezzo più efficace per conoscere un testo e per affinare la sensibilità estetica e il senso critico di ciascuno. La voce a sua volta è uno strumento fantastico di espressione delle più diverse emozioni in modo duttile e sensuale. Attraverso questo corso si vuole raggiungere la piena consapevolezza della voce attraverso la riscoperta di un ritrovato equilibrio tra il corpo, la respirazione e la componente emotiva di ogni partecipante. Educare ad un buon uso della voce e della dizione è fondamentale al fine di una comunicazione coinvolgente e persuasiva. Sfruttare infatti tutte le possibilità, non solo tonali, ma anche di colore, volume, tempo e ritmo della voce permette di evitare la monotonia, che è la peggior nemica della comunicazione. Iscrizioni: entro lunedì 9 gennaio. Costo: 60 euro. Età minima: 16 anni. Infoline: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it.

Il programma completo degli appuntamenti del corso:

1. Potenziamento della voce attraverso il rilassamento e la corretta respirazione (sabato 14 gennaio 2017)

2. Regole di igiene vocale (sabato 21 gennaio 2107)

3. Fondamenti di dizione (sabato 28 gennaio 2017)

4. Articolazione dei suoni (sabato 4 febbraio 2017)

5. Tono, colore, volume e intensità della voce (sabato 11 febbraio 2017)

6. Espressione ed interpretazione (sabato 18 febbraio 2017)

