Letture a luci soffuse sul risparmio energetico a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI "M'ILLUMINO DI MENO 2017" A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "M'Illumino di Meno" a Vicenza, sono in programma numerose iniziative culturali con letture tematiche sulla sostenibilità ambientale a luce di candela. Dalle 16.30 alle 17.30, nella biblioteca di Laghetto, si terranno letture ad alta voce per bambini nella fascia d'età della scuola primaria. Dalle 17 alle 19, nella sede della cooperativa sociale Insieme, in via della Scola 225, saranno proposte letture per bambini al lume di candela con Gianni Cattin e Roberta Bonventi e musiche di Bach suonate in acustica da Filippo Caon con la sua chitarra classica. Alle 17.30, invece, nella biblioteca di Villaggio del Sole, con “letture a luci soffuse”: Katarina Vuckovic leggerà ai bambini una storia sul risparmio energetico e sulle meraviglie che si possono scovare in una biblioteca al buio. Info: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it - 0444.922086 - vsole.bertoliana@comune.vicenza.it - 0444.569221. Durante tutta la giornata, nelle sedi delle biblioteche di Anconetta, Laghetto, Villa Tacchi e Villaggio del Sole saranno realizzate vetrine tematiche sul risparmio energetico e verranno distribuite “pillole di sostenibilità ambientale”, foglietti contenenti istruzioni per il risparmio energetico tratte dal decalogo presente nel blog di “M'illumino di meno”.

ELENCO INCONTRI