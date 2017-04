Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

"Lavori 2017 - Le soddisfazioni" - un Festival alla ricerca di senso Vicenza Time Café presenta "Lavori 2017 - Le soddisfazioni" - Cultura del lavoro, cultura nel lavoro: un Festival alla ricerca di senso. Osservare. Raccontare. Riflettere. Elaborare. In leggerezza, insieme. Sul lavoro si trascorre tanto tempo tutti i giorni. Che cos'è che dà soddisfazione? Che cosa dà senso all'impegno continuo e consente di rinnovarlo? In ultima analisi: che cos'è che si cerca sul lavoro? Relazioni, soldi, riconoscimento di competenza, possibilità di crescita...



Sono molteplici gli aspetti da considerare, tutti legati al sentirsi "riconosciuti" e, di conseguenza, ad avere soddisfazione. Al VITC l'esperto sarà chi lavora: chi ogni giorno acquisisce sul suo posto di lavoro elementi che consentono di capire. Ed è chi lavora che decide e sceglie se e come muoversi per una soddisfazione più adeguata alle aspettative.



Gli appuntamenti



1. Sabato 22 e domenica 23 aprile h. 9:00-18:00 - "Il Comunicattore - Viva il mio lavoro", laboratorio con Lorenzo Bocchese e Matteo Rinaldi Come trovare soddisfazione e far percepire meglio il valore del proprio lavoro, qualunque esso sia, imparando a spiegarlo, raccontarlo, comunicarlo meglio. Perché saper fare bene il proprio lavoro non basta: bisogna dargli vita, voce e parole.



2. Martedì 25 aprile h. 17:00 - "Comunicazione empatica sul lavoro", incontro interattivo con Angela Attianese Un incontro e poi un aperitivo: come consolidare l'alfabeto dei propri bisogni e sentimenti per vivere il proprio lavoro in modo più soddisfacente? Come imparare ad ottenere ascolto e rispetto ed offrirlo agli altri? La Comunicazione empatica fornisce strumenti che aiutano a comunicare per superare i conflitti.



3. Giovedì 27 aprile h. 21:00 - 'La religione del lavoro' con Alberto Carollo Lavoro e soddisfazione nel Veneto dei campanili: Alberto Carollo presenta il suo libro Dialogo con Gian Mario Villalta (Saecula). Conclusa la grande narrazione del Nordest, quello che resta al Triveneto rischia di essere un pulviscolo di realtà locali che si negano reciprocamente e che autoriflettono il proprio essere glocal.



4. Venerdì 28 aprile h. 21:00 - "La mia soddisfazione al lavoro", tavola rotonda. Facilitazione di Lorenzo Bocchese. A partire da una raccolta di foto, testimonianze ed interviste, 1 tavola rotonda che permetterà di guardare al lavoro dalla prospettiva della soddisfazione: i giovani, l'imprenditoria sociale, l'etica e i diritti, il senso, la motivazione, l'uso del tempo, il denaro. In una parola, il senso da leggere e da dare al proprio lavoro per vivere con soddisfazione la maggior parte della propria giornata.



5. Sabato 29 aprile h. 21:00 - Money money money, il gioco del denaro con Lorenzo Bocchese Se la soddisfazione sul lavoro è legata anche al denaro che lo paga, Money money money è un divertente gioco di simulazione che punterà a mettere a fuoco sentimenti, credenze, abitudini e stereotipi che legano il denaro alla nostra quotidianità. Giocare per divertirsi, simulare per comprendere!