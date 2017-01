GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A MAROSTICA E DINTORNI

In occasione di "Natale Con Noi", venerdì 6 gennaio alle 19.30 a Vallonara di Marostica nella sede degli Alpini in piazzetta dei Carmini 9 arriverà la Befana per grandi e piccini con caramelle e dolciumi per tutti. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI