"L'Albero Magico" a Torri di Quartesolo

Viridea propone un incontro gratuito per bambini, pensato per conoscere attraverso divertenti attività la magia degli alberi: non solo ornamentali ma indispensabili per la vita dell'uomo. Coinvolgendoli in prima persona attraverso attività pratiche e semplici giochi, gli animatori guideranno i bambini presenti alla scoperta di quali parti è composto un albero, come vive e come fa vivere anche l'uomo. I piccoli scienziati potranno osservare anche come sono fatti gli alberi all'interno, e apprendere cosa sono la clorofilla, la linfa, gli anelli. Verranno presentate le principali differenze tra le diverse essenze e saranno raccontate tante curiosità, sottolineando l'importanza che gli alberi hanno per l'uomo e la necessità di proteggere l'ambiente che ci circonda. I bambini saranno quindi invitati a fare una "caccia agli alberi diversi" all'interno del garden center, andando alla ricerca insieme ai propri genitori di alcuni alberi misteriosi, indicati dagli animatori.

ELENCO INCONTRI