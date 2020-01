Katoshi al Bocciodromo

Sabato sera saranno al Bocciodromo i Katoshi un quartetto di Vicenza che unisce elettronica e sperimentazione.

.Nascono nel 2014 come trio strumentale e dopo la pubblicazione di Maizena EP allargano la formazione e assieme a Mirko Brigo e Nicola Sanguin registrano Antera al Bunker Studio, un EP di quattro tracce maggiormente orientato allo space rock che vede un primo utilizzo della voce e dei sintetizzatori. Nel 2018 entrano ne La Distilleria – Produzioni Musicali per produrre il loro primo LP, Cosmic Latte, registrato e prodotto da Filippo Mocellin. Nel nuovo lavoro viene consolidato l’utilizzo della voce e vengono implementati nuovi strumenti, la formazione finalmente stabile è composta da Enrico, voce, pianoforte elettrico, tromba, elettronica; Gabriele, chitarra, voce, sintetizzatori; Giulio, basso, voce, sintetizzatori; Andrea, batteria, drum pad, percussioni. Come in passato, prende le distanze dai precedenti lavori per dare spazio alla sperimentazione e senza anteporsi alcuna limitazione di genere. Rilasciano il 13 settembre 2019 Cosmic Latte per Seahorse Recordings, disponibile nei maggiori store digitali e su supporto fisico.

KAROSHI + THE_MILLS live @ C.S.Bocciodromo Vicenza

Sabato 11 Gennaio

Ore 21.00