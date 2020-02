Jesse the Faccio - solo tour al Bar Astra

NUOVO BAR ASTRA presenta sabato 8 Febbraio alle ore 19:00 Jesse the Faccio “Non ho fatto i soldi per New York” Tour. Un cantautore italiano che guarda all'indie americano e alla tradizione italiana di De Andrè.

Dopo una lunga tournée estiva, Jesse the Faccio ha aperto il suo home banking e si è reso conto di non poter realizzare il sogno americano. Per questo, l'alfiere della lo-fi wave italiana torna dal vivo in solo con un live sussurrato e urlato, pulito e distorto. In repertorio anche CAVIGLIE, il nuovo singolo in uscita il 15 novembre, e in anteprima alcuni pezzi del secondo album VERDE, previsto a marzo 2020.

"Gli ascolti che hanno influenzato il lavoro – spiega Jesse – vengono principalmente da oltreoceano: Beach Fossils, Mac DeMarco, Alex G, ma anche Elliott Smith”. La spinta a scrivere e cantare in italiano arriva dal cantautorato più classico, tra Battisti e De André, con un'attitudine più punk: dai CCCP agli Skiantos.

FEB 8

Jesse the Faccio - solo tour // Bar Astra (VI)

sabato dalle ore 19:00 alle 21:00

Bar Astra Vicenza

Contrà Barche, 14, 36100 Vicenza