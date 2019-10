Circolo italico, nuovo centro dell'arte

Sabato 12 e Domenica 13 ottobre, Circolo Italico APRE LA PORTA a Vicenza con due giornate ricche di ARTE ed EVENTI!



SABATO 12

ore 17:00 Apertura porte



ore 18:00 Inaugurazione PONTI, Collettiva di Arte Contemporanea realizzata da METAMORFOSI GALLERY



ore 18:30 Jam session JAZZ



ore 21:00 THE HOT TEAPOT live. Swing jazz travolgente!

---

DOMENICA 13

ore 16:00 Presentazione corso di MEDITAZIONE tenuto da Luigi Mirabella. Un Per-Corso di meditazione che ti ricorda un APPUNTAMENTO CON TE STESSO e che attraverso la CENTRATURA e la CALMA ti aiuterà ad affrontare il quotidiano e per chi lo desidera, CAMBIARE LA PROPRIA VITA.



ore 17:00 Presentazione dei corsi di PRANAYAMA e HATHA YOGA dell'insegnante Clarence, nato in India, dalla quale porta la filosofia e le pratiche ORIGINARIE.



ore 18:00 Inaugurazione di IMPRESSIONISMO EMOTIVO, una personale di Segato Sara.



ore 18:00 dj set



Offerto APERITIVO e BUFFET entrambi i giorni fino alle 20:30



-evento dedicato ai soli soci-

Gallery