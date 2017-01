"Il Secondo Figlio di Dio": Simone Cristicchi al Teatro Astra di Schio

Sabato 21 gennaio alle 21 al Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45 andrà in scena lo spettacolo "Il Secondo Figlio di Dio" dello storyteller Simone Cristicchi con la storia del "Cristo dell'Amiata" all'interno della rassegna "Schio Grande Teatro". Regia di Antonio Calenda. Musiche originali di Simone Cristicchi e Valter Sivilotti con le voci registrate del Coro Ensemble Magnificat di Caravaggio. Simone Cristicchi torna a stupire il pubblico con la vicenda incredibile, e realmente accaduta di David Lazzaretti, detto il “Cristo dell’Amiata", che nel 1878 davanti a una folla adorante di 4 mila persone si proclama reincarnazione di Gesù Cristo. L’inizio di una rivoluzione possibile, che avrebbe potuto cambiare il corso della Storia. Dopo il grande successo di “Magazzino 18” (200 repliche e decine di migliaia di spettatori), Cristicchi, torna a Schio con una storia poco frequentata, dove si racconta la grande avventura di un mistico, l’utopia di un visionario di fine Ottocento, capace di unire fede e comunità, religione e giustizia sociale. Tra canzoni inedite e recitazione, il narratore protagonista ricostruisce la parabola di Lazzaretti, da barrocciaio a profeta, personaggio discusso, citato e studiato da Gramsci, Tolstoj, Pascoli, Lombroso e Padre Balducci: il suo sogno rivoluzionario per i tempi, culminato nella realizzazione della “Società delle Famiglie Cristiane”. Biglietti: Platea 1° settore intero 25 euro e ridotto 21 euro; Platea 2° settore intero 22 euro e ridotto 19 euro; Galleria intero 15 euro e ridotto 13 euro. Per informazioni: 0445.525577 - info@teatrocivicoschio.it. Prevendite on line su: www.vivaticket.it/ita/event/il-secondo-figlio-di-dio-vita-morte-e-miracoli-di-david-lazzaretti/91425.

