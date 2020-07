The Drunken Duck Spaccisti Birrai - sabato aperibirra colturali

Tre giornate all'insegna della coltura birraia per ricordarvi che il sabato mattina siamo APERTI come un balcone

11-18-25 luglio, ore 11:00

📖 11 luglio: presentazione del libro "Viaggio al centro della birra", scritto da un nostro spaccista, racconto goliardico di 42 giorni negli USA attraverso 30 birrifici 'mericani. Presentazione accompagnata dall'assaggio di birre a stelle e strisce, nachos e salsa BBQ. Anteprima del libro e preordine su https://bookabook.it/libri/viaggio-al-centro-della-birra/

🍻 18 luglio: presentazione e assunzione alcolica con le birre della nostra più recente scoperta, il birrificio Interno 7 di Terrassa Padovana

🧀 25 luglio: grassi assaggi di salumi e formaggi in compagnia del nostro erogatore di derrate alimentari, RIO Storto

Biglietto d'ingresso 10 euro per giornata, partecipazioni a numero limitato nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza Covid. Pertanto vale la sempreverde regola: chi prima prenota meglio alloggia.