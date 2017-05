"Fuori Mercato": artigianato artistico e riciclo creativo in piazza delle Erbe

APPUNTAMENTI E MERCATINI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA DAL 5 AL 7 MAGGIO

Sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 9 alle 19.30 in piazza delle Erbe, si terrà l'evento "Fuori Mercato", mercatino vintage, di artigianato e riciclo creativo, che proporrà oggetti di vario pregio trasformati e arricchiti con originalità. L'appuntamento è curato dall'associazione culturale Pandora, in accordo con l'associazione Botteghe di piazza delle Erbe e in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com.

ELENCO MERCATINI