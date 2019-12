Fiera dell'Epifania 2020 a Vicenza

Torna puntuale come ogni anno in centro storico a Vicenza la Fiera dell’Epifania del 4, 5 e 6 gennaio. Saranno oltre 200 le bancarelle che invaderanno dunque con ogni sorta di merce sia del settore alimentare che del settore non alimentare piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio e piazza Garibaldi, oltre a contrà Del Monte, contrà Cavour, piazza Duomo e contrà Pescherie.

Gli espositori arriveranno da tutta Italia, compresi i 16 operatori che proporranno in piazzale De Gasperi le opere del proprio ingegno.



Quest'anno, dal 4 al 6 gennaio 2020 la Fiera dell'Epifania si terrà in piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio, contra' Pescherie Vecchie, contra' Garibaldi e piazza Duomo.

Orari: il 4 gennaio dalle 8 alle 20, il 5 gennaio dalle 8 alle 21, il 6 gennaio dalle 8 alle 19.