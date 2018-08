Ferragosto al Viest Hotel con i Fuorizona

Ferragosto 2018 al Viest Hotel



Non serve allontanarsi dalla città per passare una giornata ideale!



Piscina aperta dalle 10:00, Giardino Estivo, Bar con Ottimi Piatti per Tutti i Gusti, Servizio Tata per i Bimbi (dalle 15:30 alle 22:30), Happy Hour dalle 18:30



Tutto a soli €15



La sera dalle 18:30, ci sarà il concerto dei Fuorizona, una Tribute Band di Ligabue, che animerà la vostra serata!



Inoltre dalle 18:30, entrare in Piscina costerà solo € 8 , con consumazione inclusa

Infine la sera si portrà cenare alla carta o con una pizza nel Giardino Estivo