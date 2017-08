Escursioni a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 18 al 20 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA AGLI EVENTI SPORTIVI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA MOTORI SUL TERRITORIO BERICO PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

Numerose le escursioni e visite guidate previste sul territorio berico per il weekend da giovedì 17 a domenica 20 agosto.

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI:

ATTIVITA' PERIODICHE:

PONY TREKKING. Da mercoledì 19 a mercoledì 26 agosto Il comune di Roana, in collaborazione con il Pegaso Pony Club propone anche per l'estate 2017 la "Scuola Pony" di avvicinamento allo sport equestre con i pony rivolta ai bambini dai 4 ai 16 anni con la passeggiata guidata "Pony Trekking" della durata di 1 ora per tutta la famiglia con bambini dai 6 anni in sù. Costo: 30 euro per un pony - 50 euro per due pony.

GITE TURISTICHE:

ALTA VIA DELLE DOLOMITI: TREKKING ALPINISTICO GUIDATO DI 8 GIORNI. Dal 19 al 26 agosto "Piccole Dolomiti Sport" organizza il trekking alpinistico sull'Alta Via delle Dolomiti con la guida Davide Deganello. La traversata dolomitica, scandita da caratteristici rifugi posti proprio ai piedi delle montagne, prevede un percorso in versione "easy" in quanto non si affronterà l’impegnativo tratto finale sul massiccio dello Schiara. Trasferimento nel primo giorno con taxi-pulmino da Agordo a Braies (BZ). 7 pernottamenti con mezza pensione in rifugio. Assicurazione ricerca/recupero (soccorso alpino). Le tappe: 19.08 Rifugio Biella - 20.08 Rifugio Lavarella - 21.08 Rifugio Lagazuoi - 22.08 Rifugio Averau - 23.08 Rifugio Città di Fiume - 24.08 Rifugio Tissi - 25.08 Rifugio Carestiato. Solo 12 posti disponibili. Costo: 720 euro tutto compreso.

MARTEDI' 15 AGOSTO

ESCURSIONI CON NATURALISTA PER FAMIGLIE IN ALTOPIANO. Ogni martedì d'estate fino a fine agosto è in programma nell'Altopiano di Asiago l'escursione con naturalista per tutta la famiglia, organizzata dal Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago. Le guide esperte del museo accompagneranno grandi e piccini in una passeggiata di circa 3 ore dalle 9.30 alle 12.30, alla scoperta della natura dell'Altopiano di Asiago. Munirsi sempre di abbigliamento adatto, come scarponi o simili, zainetto con scorta acqua, piccola merenda. Costo: 5 euro intero e 3.50 euro ridotto.

CAMMINATE ALL'ALBA. Con il mese di agosto continuano le "Camminate all’Aba” a Breganze, organizzate dall’Acli ogni martedì, giovedì e sabato alle 6.30. La partenza è prevista da sotto il campanile in piazza Mazzini. Confermata la sospensione per i mesi estivi delle "Passeggiate del Benessere", che riprenderanno in autunno

MERCOLEDI' 16 AGOSTO

MONTE ORTIGARA E CIMA CALDIERA. Mercoledì 16 agosto - ore 8.45 - "Guide Altopiano" organizza l'escursione "Monte Ortigara e Cima Caldiera" con un trekking guidato - Ritrovo al Bar Vecchia Stazione vicino all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

GIOVEDI 17 AGOSTO

SPITZ VERLE: LA SENTINELLA SOPRA L'ALTOPIANO - Giovedì 17 agosto - ore 8.30 - "Asiago Guide" propone l'escursione storico-naturalistica "Spitz Verle: La Sentinella Sopra L'Altopiano" a Treschè Conca di Roana nell''Altopiano Di Asiago.

ALBA SUL PORTULE A 2000 METRI. Giovedì 17 agosto - ore 2.15 - "Guide Altopiano" organizzano l'escursione storico-naturalistica all'alba sul Portule a 2000 metri - Ritrovo al Bar Vecchia Stazione vicino all'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

ANDAR PER MALGHE IN VAL FORMICA. Giovedì 17 agosto - ore 8.45 - "Guide Altopiano" organizzano l'escursione enogastronomica "Andare per Malghe in Val Formica" - Degustazione formaggi in Malga Porta Manazzo - Partenza dal Bar alla Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

1917: SERATA NELLA STORIA - BATTAGLIA ARRESTO. Giovedì 17 agosto - ore 20.45 - "Guide Altopiano" organizzano l'incontro "1917: Serata nella Storia - Battaglia Arresto" nella sala consiliare di Gallio con approfondimenti a cura di Gian Paolo Marchetti, curatore e autore della mostra "La Grande Guerra compie cent'anni: Beltrame la racconta in cento tavole", visitabile nella Sala delle Tele (ex IAT) fino al 20 agosto 2017 di fianco al Bar della Stazione di Asiago con orari: domenica: 10.30 - 12.30 e 17.00 - 19.00 / Lunedì/Sabato: 17.00-19.00

PASSEGGIATE CON ACCOMPAGNATORI SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO. Ogni giovedì fino al 31 agosto lo Pro Loco di Roana organizza alcune escursioni guidate all'aria aperta alla scoperta dell'Altopiano dei Sette Comuni per il ciclo "Passeggiate con Accompagnatori". Giovedì 27 luglio ci sarà il terzo appuntamento in piazzetta San Giovanni a Camporovere di Roana alle ore 8 per iniziare bene la giornata con un'escursione didattica alla scoperta della montagna. Infoline per prenotazioni: 0423.692212.

VENERDI' 18 AGOSTO

CASTELLONI DI SAN MARCO. Venerdì 18 agosto - ore 8.45 - "Guide Altopiano" organizzano l'escursione naturalistica ai Castelloni di San Marco nei "labirinti di roccia" sull'Altopiano dei Sette Comuni - Partenza dal Bar Vecchia Stazione vicino all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

ROTZO E LA PATATA - Venerdì 18 agosto - ore 9.30 - "Asiago Guide" organizza l'escursione gastronomica "Rotzo e La Patata" sull'Altopiano dei Sette Comuni

SCOPRIAMO LA NATURA CON IL GUARDIACACCIA. Ogni venerdì di agosto dalle 15 alle 18 il Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago organizza l'escursione per famiglie "Scopriamo la Natura con il Guardiacaccia". Insieme alla guardia forestale, grandi e piccini potranno andare alla scoperta del bosco e di tutti i suoi segreti sull'Altopiano di Asiago. Lo scopo dell'iniziativa è di sensibilizzare adulti e bambini sul tema del rispetto dell'ambiente e della salvaguardia di fauna e flora nel territorio locale. Ritrovo al museo alle 15. Iscrizioni: intero 5 euro - ridotto 3.50 euro. Prenotazioni presso il SIT entro la sera prima con pagamento in museo il giorno dell'attività: 0424.600252.

SABATO 19 AGOSTO

MONTE MOSCIAGH. Sabato 19 agosto - ore 8.45 - Guide Altopiano" organizzano l'escursione storica al Monte Mosciagh nell'Altopiano dei Sette Comuni - Ritrovo al Bar Vecchia Stazione vicino all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

I GRAFFITI DELLA VAL D'ASSA. Ogni sabato di luglio ed agosto alle 9 la Pro Loco di Roana organizza l'escursione guidata ai "Graffiti della Val d'Assa", la più profonda delle incisioni vallive nella zona occidentale dell'Altopiano, che ha origine presso il passo di Vezzena e che si dirige tortuosamente verso sud per poi confluire nella Val d'Astico. Sul fondo della Val d’Assa lungo il letto del torrente omonimo e su una parete rociosa in rosso ammonitico nella zona sotto il Ponte di Roana, si trovano le incisioni rupestri, risalenti al primo millennio a.C. In questo sito detto del "Tunkelbald" cui sono state rinvenute preziosissime testimonianze, come graffiti (rappresentanti figure antropomorfe, zoomorfe, teomorfe e simboli solari) più fossili di animali preistorici e reperti litici risalenti al Paleolitico Medio. Ritrovo alla chiesa parrocchiale di Canove di Roana. Infoline per prenotazioni: 0423.692212.

POLVERE DI STELLE A MALGA PUSTERLE - Sabato 19 agosto - ore 18 - "Asiago Guide" organizza l'escursione di astrotrekking "Polvere Di Stelle a Malga Pusterle" sull'Altopiano di Asiago.

DOMENICA 20 AGOSTO

CIMA EKAR: LO YOGA E LA NATURA AI PIEDI DEL FAGGIO. Domenica 20 agosto - ore 8.30 - "Guide Altopiano" e "Chandra Yoga Asiago" organizzano l'escursione "Trekking e Yoga a Cima Ekar" per il ciclo di appuntamenti con "Ispiriamoci alla Natura" - Saranno effettuate attività di yoga in montagna - Ritrovo al Bar Vecchia Stazione vicino all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

PEDALANDO IN MTB EBIKE AL FORTE INTERROTTO. Domenica 20 agosto - ore 8.30 - "Asiago Outdoor Activities e "Guide Altopiano" organizzano l'escursione "Pedalando in MTB E-Bike al Forte Interrotto" sull'Altopiano dei Sette Comuni - Ritrovo al Bar Vecchia Stazione vicino all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

CASTELGOMBERTO: BATTAGLIA DELLE MELETTE SUL MONTE FIOR. Domenica 20 agosto - ore 8.45 - "Guide Altopiano" organizza l'escursione storica "Castelgomberto: Battaglia delle Melette sul Monte Fior" nell'Altopiano dei Sette Comuni - Il 1916 e il 1917 vedono questa montagna scenario della Grande Guerra. Nel 1916 la prima "Battaglia delle Melette" e poi nel 1917 con la "Battaglia d'Arresto" vedrà numerosi soldati morire proprio qui, dove appare incantevole il Monte Fior - Ritrovo al Bar Vecchia Stazione vicino all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

VISITE CONTINUATIVE SUL TERRITORIO BERICO: