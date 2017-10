Escursioni a Vicenza e provincia: guida per il Ponte del 1 Novembre

Felice weekend gentili lettori!

Numerose le escursioni territorio berico per il lungo fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 ottobre fino a giovedì 2 novembre tra passeggiate, camminate, trekking, gite turistiche, visite guidate, percorsi ed itineri enogastronomici oltre a manifestazioni podistiche ludico-motorie.

SABATO 28 OTTOBRE

PASSEGGIANDO TRA GLI ULIVI SUI COLLI BERICI + VISITA GROTTA MURATA. Sabato 28 ottobre alle 9 la Pro Loco Castegnero organizza l'escursione "Passeggiando Tra gli Ulivi" con un percorso misto-collinare. Ritrovo in piazza Mercato a Castegnero. Si assisterà in diretta al lavoro dei produttori locali, che raccolgono le olive per l'Olio dei Colli Berici e si visiterà la Grotta Murata di Castegnero con alcuni gradini scolpiti nella roccia. Al termine pranzo alla Baita degli Alpini con menù a base di prodotti tipici e stagionali. Prenotazione obbligatoria.

PODISMO - CRONOSCALATA AL CAVALLO. Sabato 28 ottobre alle 13.30 ci sarà la prima partenza della "Cronoscalata al Cavallo" a Valle Santa Felicita di Romano d'Ezzelino con una salita di 1.8 km. e dislivello di 520 m. Info: 340.6995817.

ATTRAVERSO VICENZA ANTICA. Sabato 28 ottobre alle 15 Unpli Vicenza propone "Attraverso Vicenza Antica" con passeggiata alla scoperta dei misteri e segreti medievali berici per Spettacoli di Mistero da Porta Santa Croce alle Mura Scaligere attraverso le contrade del centro.