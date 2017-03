"Victory 2Mila": la serata storica della Vicenza by night al "Feel Club"

Venerdì 31 marzo dalle 21 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) presenta l'evento "Victory 2Mila", il grande party ufficiale della discoteca, che ha fatto la storia della "Vicenza by Night" in collaborazione con lo staff del "Victory Club" (vedi video serate). In console suoneranno i dj mitici del "Victory": Alberto Castaman, Matteo Favaretto e Andrea Bozzi con lo special performer Thorn. Dinner Live by Irene Guglielmi & Movida Band. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria (23 euro uomo e 21 euro donna) o il menù ristorante di carne o di pesce (30 euro uomo e 26 euro donna), che comprende anche l'entrata nel locale da ballo. Ingresso omaggio donna fino alle ore 1. Prezzi nel dopocena: 16 euro uomo - 10 euro donna solo dopo le ore 1. Tavoli: 25 euro a persona. Infoline per prenotazioni cena e tavoli: 349.4938449 - 338.9637207 - info@feelclub.it.

