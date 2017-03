"Los Domingos Latinos": ogni domenica alla Birreria 2 Torri di Caldogno

Domenica 26 marzo a partire dalle 21 fino alle 24.30 il locale "Birreria 2 Torri" di Caldogno in via Pomaroli 69 presenta l'evento "Los Domingos Latinos" con balli di salsa, bachata e merengue insieme alla scuola di ballo "Muevete Dance School". In console suonerà Miky Dj. Dalle 19.30 ci sarà anche la possibilità di cenare con la formula "Balla & Mangia" solo su prenotazione per minimo 30 persone (15 euro a testa). L'iniziativa latina si ripeterà ogni domenica salvo variazioni di programma, che saranno comunicate sulla pagina facebook del locale. Nel dopocena ingresso libero con consumazione facoltativa. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 0444.905954.

ELENCO DISCO E FESTE