Live show del dj-producer francese Panda Dub al "K2 Music Place"

Sabato 29 aprile dalle 22 alle 4 "Catch a Fire Events" presenta il live show del dj-producer francese Panda Dub per l'unica data del suo tour europeo nel Nordest al locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada della Pelosa 183. Dal 2009 è uno degli artisti piu influenti del panorama dub francese ed internazionale. Presenterà il suo ultimo album "Shapes and Shadows", che vede la partecipazione di Mayd Hubb, Joe Pilgrim & Jamma Dim. Il suo suono è in continua evoluzione, unendo elementi etnici a sonorità piu aggressive in un atmosfera "spaziale" per affondare le sue radici nel dub. Prima e dopo del live dub, ci sarà il "Reggae Party" a cura di Wavedub. Ingresso unico a 10 euro con entrata riservata ai soci Arci. Costo tessera annuale: 5 euro.

PANDA DUB: il progetto nasce nel 2007 a Lione. Ispirato alla scena dub francese e inglese, ma creato in uno stile totalmente personale. Reggae roots, UK stepper and french electro dub sono la base della sua produzione musicale. Lo stile Panda è una perfetta miscela di campioni etnici con un enorme e potente influenza elettronica, caratterizzata da ritmi pesanti e possenti. Panda Dub ha costruito la sua reputazione sul web, con la versione di Born 2 Dub in 2007 e Bamboo Roots in 2009 . Nel 2009 e 2010, Original Dub Gathering, a net-label, lasciando il segno con il maxi single Subcontraire e con l’Ep Black Bamboo, con i download che superavano 20.000 subito dopo averlo caricato on line. Nel 201, Panda Dub produsse in modo indipendente Antilogy, Il suo unico cd versione Ep e dopo di quello, apparvero numerosi mix tape, tra i quali ODGProd and Paproota net-labels. Il primo gennaio 2013, pubblicò il suo ultimo album Psychotic Symphony, che riscosse un enorme successo internazionale. Ad aprile 2015 è uscito "The lost Ship" un disco, che ha fatto molto parlare di se' a livello internazionale. Il 1 marzo 2017 è uscito Shapes and Shadows, l'ottavo disco del produttore francese che continua la sperimentazione del suono che ormai lo contraddistingue. Il nuovo disco su: www.odgprod.com/2017/03/01/panda-dub-shapes-and-shadows/ Info: www.facebook.com/pandadubofficiel/ - www.pandadub.fr - www.soundcloud.com/pandadub.

(nella foto sopra tratta da facebook il dj-producer Panda Dub)

