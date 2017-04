"Broken Eggs": Pasqua musicale al Caffè Golin di Montecchio Maggiore

In occasione di Pasqua, domenica 16 aprile dalle 17 alle 23 il Caffé Golin di Montecchio Maggiore in via Roma 33 presenta l'evento musicale "Broken Eggs" per una tradizione che continua nel tempo. Per tutta la serata drink e cocktail, "photo shoot" e super dj set by "La Valigetta di Andy" e Mr.3 Caba. Ingresso libero.

ELENCO DISCO E FESTE