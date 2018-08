Bazar SUMMER PARTY

“Ora vieni con me...verso un mondo d'incanto principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un si!”

Dal Film #Aladdin



Le notti d'oriente al Qubò entrano nel vivo, ci vediamo il prossimo 22 Agosto per un altro party intenso!



Qualche velocissima informazione per i più distratti e per chi ci verrà a trovare per la prima volta:



Ingresso: TOTALMENTE GRATUITO

Ora di inizio: 21.30

Ora di fine: 2

Consumazione obbligatoria: NO

ALLESTIMENTO BAZAR > ✔

TAPPETI VOLANTI > ✔



Alle musiche come sempre ci saranno:



--- Andrea Pasquale

--- Nicolò Mattioli



La selezione musicale sarà curata in modo da farvi rilassare ed ambientare nella parte iniziale, per poi farvi ballare fino alle 2.



Più postazioni in cui potrete ordinare e prendere da bere!



Ogni appuntamento mensile vedrà un cocktail speciale in promozione ad un prezzo irrisorio.



Avrete la possibilità di prenotare il vostro tavolo ed il vostro tappeto per stare comodi!



Info e Prenotazioni al 3474893650



In caso di pioggia l'evento sarà spostato e la nuova data sarà comunicata con anticipo.



Vi aspettiamo,



BAZAR.

Via A. Meucci, 44, 36030 Motta VI

Qubò Cafè Vicenza