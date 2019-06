DIEGO BASSO / FLY ME TO THE MOON

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Le voci di Art Voice Academy - Diego Basso Direttore

Il fascino e la bellezza della musica e della luna con brani eseguiti dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, e interpretati dalle Voci dell’Art Voice Academy. Fly me to the moon fa parte di un progetto musicale che nasce 50 anni dopo il primo passo di Neil Armstrong sul suolo lunare: un concerto che tra raffinati brani pop, swing e jazz, fa sognare, afferrare per mano e innamorare nelle notti estive.





🎫 Biglietti numerati: intero € 10 - ridotto € 8.

Prevendita e vendita biglietti presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo (Tel. 0444 492259)





ℹ️ ➡️ Ufficio Cultura 0444 705737 / 705769 (da lun a ven 9.00-12.30)

manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it