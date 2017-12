"W i compiti": un incontro per aiutare i genitori

Ssabato 9 dicembre, a Palazzo Chiericati, dalle 17.30 alle 19.30 si presenta "W i compiti", il nuovo libro di Paola Saba, Valentina Conte e Alessandro Rocco, in un incontro aperto ai genitori, che potranno fare domande agli autori. I compiti sono un momento cruciale per moltissime famiglie, non solo in presenza di disturbi specifici di apprendimento.

Gli esperti propongono un metodo, rivolto ai genitori, che permette di apportare un cambiamento duraturo nei loro rapporti con i figli. Alessandro Rocco, Paola Saba e Valentina Conte da oltre 10 anni si occupano di disturbi dell'apprendimento, una problematica che in Italia interessa 190.000 ragazzi in età scolare, e le loro famiglie. La loro proposta parte da un approccio basato sul potenziamento delle capacità dei ragazzi, e sull'identificazione di metodi di studio efficaci e personalizzati.

Nella sede di Vicenza gli esperti hanno seguito, negli anni, più di 5000 persone da tutta Italia (tra genitori e figli), accompagnandole verso l'autonomia e una carriera scolastica di successo.