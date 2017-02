"Tra Cielo e Terra: i Luoghi Sacri dell'Energia" a Vicenza

Venerdì 3 marzo dalle 17.30 alle 19.30 si terrà l'incontro "Tra Cielo e Terra: i Luoghi Sacri dell'Energia" con Arianna Mendo, autrice del libro omonimo e pubblicato da "Chiaraceleste Editore", presso il centro IOD Innovazione Olistica e Divulgazione di Vicenza in contrà Santa Barbara 6. Il binomio affascinante di astronomia e archeologia svela la presenza di luoghi privilegiati, che possiedono un'anima e che gli antichi riconoscevano come pervasi da un proprio spirito: il "genius loci". Sono luoghi allineati astronomicamente con il Sole, la Luna, le stelle, le costellazioni e che riescono a portare l'individuo a un contatto più intimo con se stesso foriero di libertà, benessere e pienezza. In questi luoghi di potenza regna un'energia cosmo-tellurica positiva, che nell'antichità veniva utilizzata edificando monumenti dalla geometria sacra in armonia con le leggi dell'universo, l'ordine del cosmo, il ritmo dei cicli, il rapporto fra la parte e il tutto. Un tempo l'uomo viveva in un mondo dove tutto era considerato sacro e sapeva trovare la corrispondenza segreta tra le cose, i piani sottili, le analogie. Sapeva dialogare con la forza della natura, che non era solo Madre Terra, ma anche ciò che stava in alto, Padre Cielo, simbolo dell'armonia suprema. Per ritrovare tale armonia questo libro accompagnerà i lettori in un viaggio tra alcuni dei luoghi dell'energia più significativi, in cui ricomporre i frammenti spezzati, le voci discordanti, far riaffiorare la vibrazione più vera, la propria essenza e cuore. Ingresso libero. Per informazioni: info@centroiod.org - 328.9150076. Posti limitati. Per prenotazioni:http://tinyurl.com/terra-e-cielo.

