"The Gangs of Roads: Passante, Pedemontana e Valdastico" al "No Dal Molin"

Giovedi 19 gennaio alle 20.30 si terrà il dibattito "The Gangs of Roads: Passante, Pedemontana e Valdastico: la predazione al tempo delle grandi opere" presso il presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Aperta la cucina e bar a prezzi popolari con tendone riscladato. Per alcune serate ingresso a sottoscrizione volontaria per sostenere le spese. Per maggiori informazioni: www.nodalmolin.it.

ELENCO INCONTRI