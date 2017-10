"Mario Rigoni Stern: il Coraggio di Dire No" a Bassano del Grappa

Venerdì 27 ottobre alle 20.45 all'auditorium dell'Istituto Graziani di Bassano del Grappa in via Cereria il CAI Bassano e il gruppo ANA Sartori organizzano l'incontro "Mario Rigoni Stern: Il Coraggio di Dire No" con Giuseppe Mendicino, biografo dello scrittore altopianese con il libro "Vita Guerre Libri" (Editore Priuli & Verlucca - 2016) per il ciclo di appuntamenti culturali "Serate d'Autuno 2017: I Bassanesi e la Montagna". Nel libro sono presenti contributi inediti dei traduttori stranieri di Rigoni e del suo tenente Nelson Cenci oltre a testi quasi inediti di Rigoni, usciti molti anni fa solo nelle cartelle numerate di una serie di litografie di Augusto Murer dedicate al Sergente nella Neve. Ingresso libero fino ad esaurimento posti diponibili. Info: www.caibassanograppa.com

IL RICORDO SU MARIO RIGONI STERN. Attraverso immagini, racconti, brani musicali e letture ci si avvicinerà nel mondo fantastico di Mario Rigoni Stern, non tralasciando momenti di alta drammaticità per fatti di guerra vissuti dal grande scrittore. Verrà esposto il file del libro della mostra su Mario Rigoni Stern ad Arcore nel 2012 (il cui volume cartaceo è esaurito), dove si potranno vedere libri stranieri, rari, d'artista, lettere dalla Russia, foto, opere di artisti vicini a Rigoni, le fotografie di Adriano Tomba (ritratti preferiti di Mario).

