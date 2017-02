"Il Tempo dell'Antico: Le Ambre della Principessa" a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 24 FEBBRAIO

In occasione della mostra "Le Ambre della Principessa: Storia e Archeologia dell'Antica Terra di Puglia", giovedì 16 febbraio alle 16 presso le Gallerie d'Italia a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza in contra' Santa Corona 25 si terrà la conferenza "Il Tempo dell'Antico: Le Ambre della Principessa" con alcune riflessioni intorno all'esposizione di ceramiche attiche e magnagreche nel sito museale di Intesa Sanpaolo tra archeologia e collezionismo a cura di Federica Giacobello. L'evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Infoline: 0444.504293.

ELENCO INCONTRI