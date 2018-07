CorrixVicenza: la corsa per la solidarietà

CENTOUNESIMO APPUNTAMENTO CORRIXVICENZA MARTEDI 24 LUGLIO

Nuovo ritrovo alle 19.45 di martedì 24 luglio in via Battaglion Framarin, dopo il bellissimo appuntamento della settimana scorsa con il compleanno per i cento appuntamenti di CORRIXVICENZA. Ancora un grazie a tutti Voi per la partecipazione. La settima scorsa record di solidarietà con il generoso contributo di 313 euro a favore della Fondazione San Bortolo. Altro contributo di 52 euro domenica 22 luglio, in occasione del ritrovo per gli allenamenti lunghi mensili di CORRIXVICENZA, che si svolgono lungo i tracciati nei dintorni del lago di Fimon. Dall’inizio dell’anno raccolti 3887 euro. Per questo nuovo appuntamento sportivo gli atleti affronteranno il giro “Colonia Bedin” con un percorso ridotto come chilometraggio per i camminatori.

IMPORTANTISSIMO: tutti gli atleti sono invitati a indossare abbigliamento ad alta visibilità per segnalare la propria presenza lungo il percorso. Si ricorda che le sessioni di CORRIXVICENZA e per la Fondazione San Bortolo sono degli allenamenti di corsa e corri e cammina non competitivi a partecipazione libera e ogni atleta aderisce sotto la propria responsabilità.

I pacer indicano il percorso e l’andatura prestabilita, nel rispetto del codice della strada e declinano ogni responsabilità per incidenti in cui possono incorrere i partecipanti.

OBBLIGATORIO CORRERE DIETRO I PACER

Percorso

https://www.google.com/maps/d/edit…

GRUPPI PREVISTI

4’30” e dintorni al km Andrea

4’45” Andrea, Sergio,

5’ Giulio, Michela

5’15” Alina, Ermanno, Alessandro, Elisa

5’ 30” Clotilde, Serenella, Tommaso

5’45” Loredana, Flavio

6’ Fabio, Mirco

6’15” 6’20” Maria Cristina, Francesca

Corri e cammina 3’ di corsa 1’ di camminata, Paola, Antonio

Camminatori base Daniele

Camminatori veloci Lucia, Martino

WHATSAPP

Chi lo desidera può ricevere aggiornamenti sull’attività del CORRIXVICENZA e per LA FONDAZIONE SAN BORTOLO attraverso i messaggi inviati tramite WHATSAPP. Basta mandare un messaggio al numero 3402234689 con il proprio nome e registrare questo numero nella propria rubrica per poter ricevere le notifiche, che saranno mandati in broadcast (chi riceve vede soltanto l’amministratore e non tutti gli altri contatti a cui viene mandato il messaggio, questo per salvaguardare la privacy dei partecipanti).