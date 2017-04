Luca Aquino & Quartet: doppio concerto a Palazzo Chiericati e al Bar Borsa

Venerdì 19 maggio, ore 20 a Palazzo Chiericati e alle 22.30 al Bar Borsa Jazz Cafè Trivellato si terranno due concerti del gruppo "Luca Aquino & Quartet" per il "Vicenza Jazz 2017" (vedi programma). L’esibizione vicentina di Aquino in quintetto è una sorta di preludio alla sua imminente avventura estiva, il “Jazz Bike Tour”: una tournée da Benevento a Oslo, che lo vedrà spostarsi in bicicletta lungo i 4.000 chilometri che separano le varie tappe. L'ensemble è formata da Luca Aquino (tromba), Lorenzo De Luca (sax), Francesco Pollon (pianoforte), Matteo Vallicella (contrabbasso), Federico Negri (batteria). L'ingresso sarà gratuito.

LUCA AQUINO: nato nel 1974 a Benevento, inizia a suonare la tromba all’età di vent’anni. La lascia per passare al sax, poi la riprende e quindi l’abbandona nuovamente per terminare gli studi universitari. Solo alla fine di questi, sente che la musica è la sua strada e impugna definitivamente lo strumento d’ottone. Non ha avuto maestri se non Paolo Fresu nei seminari di Benevento e Nuoro e quindi possiamo considerarlo quasi completamente un autodidatta. Nella sua musica assumono grande rilievo espressivo il silenzio e l’elettronica, oltre a un timbro personale. Il suo esordio discografico risale al 2008 (Sopra le nuvole, Emarcy), poi arrivano Lunaria (2009) e il premio Top Jazz come miglior nuovo talento del jazz italiano. In tempi recenti Aquino ha riscosso ampi consensi per il suo progetto “Icaro Solo”, oltre che per la sua fortunata partecipazione al gruppo di Manu Katché. Le sue collaborazioni spaziano dal jazz all’hip hop, dal grunge alla musica d’autore, dal metal al pop e le colonne sonore.

