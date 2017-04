Live Rock Anni '80: "H1N1 Band" al "Nostress" di Bassano del Grappa

Sabato 8 aprile alle 21.30 il locale "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa in via Vicenza 57/A ospiterà la band "H1N1" per un concerto live rock anni '80. Il gruppo, originario di Santa Caterina di Lusiana, è formato da 6 membri: Stefano - voce; Edo - chitarra e voce; Simone - tastiere e voce; Leo - basso e voce; Gianca - chitarra e voce; Mirco - batteria. Ampia vasta scelta di snack e piatti per la cena e drink-cocktail per l'aperitivo o il dopocena. Nel weekend il programma sarà completato con i "Losing Breath" domenica 9 aprile. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0424.281178.

