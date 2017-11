"La Musica Antica nei Tesori Artistici di Vicenza" alle Gallerie d'Italia

GUIDA CONCERTI WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

In contemporanea con l'ingresso gratuito per Domenicalmuseo alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza, sede museale di Intesa San Paolo, con i laboratori tematici sulla Rivoluzione Russa, ispirati dalla mostra temporanea "Icone Sovietiche: Lessico Fondamentale" di Grisha Bruskin, domenica 5 novembre alle 17 si terrà il concerto "La Musica Antica nei Tesori Artistici di Vicenza" per i vincitori IX Concorso di Musica Antica Premio Fatima con musiche di Claudio Monteverdi e suoi contemporanei per l’ultimo appuntamento del XXI Festival Spazio & Musica. Evento in collaborazione con Associazione Culturale Spazio & Musica - www.spaziomusica.it. Ingresso a pagamento.

ELENCO CONCERTI